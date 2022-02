Covid: Secretaria da Saúde anuncia mudanças no atendimento e nos postos de vacinação 

Mudanças levaram em conta a redução de 44% nos atendimentos de pessoas com sintomas gripais; UPA voltará a atender urgência e emergência na segunda-feira (21).

A Secretaria da Saúde de Votuporanga realizará mudanças nos postos de vacinação contra a Covid-19 e também no atendimento de pessoas com sintomas gripais. As mudanças vinham sendo estudadas com base em análises periódicas realizadas pela Secretaria.

Após constatada uma redução de 44% nos atendimentos de pessoas com sintomas gripais, a Secretaria voltou os serviços da Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin”, no bairro Paineiras, para a rotina de USF, e não mais com atendimento exclusivo para síndromes gripais. Desta forma, durante essa semana, a UPA 24 horas fica sendo a unidade voltada para receber essas pessoas.

A partir da próxima segunda-feira (21), a UPA 24 horas também voltará a receber a demanda de atendimento de urgência e emergência assim como o Hospital do Pozzobon. Pessoas com sintomas gripais também poderão buscar atendimento em qualquer Unidade Básica de Saúde, voltando, portanto, à rotina normal.

Segundo a secretária da Saúde, Ivonete Félix, assim que essa redução de atendimento de pessoas com sintomas gripais foi observada pelos relatórios, a Pasta já começou a reorganizar os serviços das unidades. “Como estávamos com a demanda de urgência e emergência somente no Hospital do Pozzobon e a UPA estava com baixa demanda, alguns pacientes já passaram a ser remanejados para a UPA, cumprindo com todos os protocolos de biossegurança, e, a partir de segunda-feira, voltaremos os serviços de urgência e emergência para as duas unidades”.

Vacinação Covid

Os postos de vacinação contra a Covid-19 também serão modificados a partir de segunda-feira (21). Crianças de 5 a 11 anos passam a ser vacinadas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; e Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João.

A população com 12 anos ou mais poderá ser vacinada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades: Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; e Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras. O Assary continuará vacinando este público acima de 12 anos de segunda a sexta-feira, no entanto, entre 8h e 15 horas.

Portanto, a vacinação na Capela Santo Expedito, no Colinas, será suspensa a partir de segunda-feira (21). A Secretaria da Saúde agradece a cessão do espaço que, por diversos meses, contribuiu com o calendário de vacina contra a Covid-19 em Votuporanga.