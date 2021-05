Covid: avião com mais 629 mil doses da vacina da Pfizer chega em Viracopos nesta quarta

No último dia 14, Pfizer anunciou a assinatura do contrato para venda de mais 100 milhões de doses da vacina ao Brasil. De acordo com a empresa, as entregas estão planejadas para acontecer até o final do quarto trimestre de 2021.

O avião que vai decolar de Miami (EUA) com 629.460 doses está previsto para chegar ao terminal em Campinas por volta das 19h. Um esquema de segurança da Polícia Federal acompanha o desembarque e transporte do imunizante até o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos/SP.

Todas as entregas do imunizante, até agora, chegaram pelo Aeroporto de Viracopos. A primeira remessa teve 1 milhão de doses e foi recebida pelo país em 29 de abril, em cerimônia que contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O segundo lote com 629 mil doses foi entregue no dia 5 de maio, enquanto outras 628 mil doses, da terceira remessa, chegaram no dia 12 deste mês.

A Pfizer é a terceira vacina a ser usada no Brasil para enfrentamento à Covid-19 e, com a nova entrega, o país contabilizará 2,8 milhões de imunizantes da farmacêutica americana. O cronograma prevê a totalização das 100 milhões de doses do primeiro contrato até o fim do terceiro trimestre de 2021.

Condições especiais

As doses da Pfizer precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias. Ainda em 2020, a empresa informou ter desenvolvido uma embalagem especial com temperatura controlada que usa gelo seco para manter a condição de armazenamento recomendada.

Ao chegarem às salas de vacinação, as doses serão mantidas a uma temperatura que varia entre 2°C e 8°C, e precisam ser aplicadas na população em um período de até cinco dias.

Histórico

A vacina da Pfizer/BioNTech foi alvo de recusa e polêmicas dentro do governo federal. Ainda no ano passado, três ofertas formais para venda de 70 milhões de doses foram feitas pela empresa e ficaram sem resposta do Ministério da Saúde.

Também em dezembro, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, descartou a compra da vacina por causa da exigência de armazenamento em baixas temperaturas.

A vacina foi a primeira a obter registro sanitário definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em fevereiro deste ano.