Covid-19: Votuporanga suspende vacinação de grávidas após recomendação da Anvisa 

A Prefeitura de Votuporanga/SP suspendeu a vacinação contra a Covid-19 para grávidas. Conforme o cronograma estadual, a imunização do grupo de gestantes com comorbidades começaria nesta terça-feira (11). Contudo, a Agência Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou a suspensão imediata do imunizante AstraZeneca/Fiocruz para gestantes com comorbidades.

O texto da nota emitida pela agência reguladora diz que a orientação é que “seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) a indicação da bula da vacina AstraZeneca e que a orientação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país”. A Anvisa, contudo, não relatou nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no Brasil.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde, explicou: “Diante da determinação do Governo do Estado, a Secretaria Municipal da Saúde suspendeu a vacinação contra a Covid-19 em gestantes com comorbidades em Votuporanga. No início da manhã desta terça-feira (11/5), a Secretaria recebeu uma Nota Técnica do Estado explicando que “o Plano Estadual de Imunização (PEI) contra COVID-19 decidiu suspender temporariamente a vacinação de gestantes com comorbidades em virtude do comunicado da Anvisa emitido na noite desta segunda-feira (10). Novas orientações serão comunicadas após pareceres técnicos do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e da Anvisa”.

Desta forma, fica mantida a vacinação em puérperas com comorbidades, que estão no período de até 45 dias pós-parto, mediante apresentação dos documentos: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS (Sistema Único de Saúde), além de atestado médico cujo modelo está disponível no site da Prefeitura e xérox da certidão de nascimento do bebê.