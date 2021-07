Covid-19: Votuporanga retoma regras do Plano São Paulo 

Decreto publicado nesta segunda-feira (5), abranda medidas de restrição mesmo com o arrocho no número de leitos da Santa Casa.

Em momento ainda delicado do enfrentamento da pandemia da Covid-19, Votuporanga/SP decidiu que a partir desta segunda-feira (5) não terá mais ‘lockdown noturno’, adotando integralmente as normas da Fase de Transição do Plano São Paulo. A decisão foi tomada no final de semana, após reunião do comitê de enfrentamento ao novo coronavírus.

O relaxamento das medidas de restrição foi possível após queda nas internações de pacientes por complicações da doença, mesmo que na última semana a Santa Casa local, referência para municípios da região, não tivesse vago um único leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além do uso acima da capacidade de leitos de Enfermaria.

Contudo, em unidades administradas pela Prefeitura, a situação figurava de maneira mais amena, de acordo com o boletim de sexta-feira, à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mantinha 4 dos 12 leitos ocupados, já no Hospital de Campanha a ocupação era de 7 das 23 vagas disponíveis.

Nesta fase do Plano São Paulo, o funcionamento das atividades econômicas segue até as 21h. Aos domingos, no entanto, o horário de atendimento vai até às 13h, inclusive para supermercados, mercados, açougues, padarias e etc.

A proibição de entrada de crianças de até 12 anos em estabelecimentos comerciais também deixa de valer.

As feiras livres estão liberadas de segunda a sexta até as 21h e aos domingos até as 13h, com consumação no local, porém limitada a 40% de sua capacidade de atendimento.

As entregas delivery estão permitidas até as 23h, enquanto o drive-thru e o take-way são liberados até às 21h.

Festas e eventos que gerem aglomerações permanecem proibidas e a fiscalização será intensificada em relação aos protocolos sanitários e de capacidade de atendimento nos estabelecimentos.