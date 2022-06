Covid-19: Votuporanga registra 111 casos em 24 horas 

Segundo informe divulgado nesta sexta (24), dos 7 hospitalizados, 2 estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 735 casos suspeitos aguardam resultados de exames.

Votuporanga/SP registrou nesta sexta-feira (24.jun), mais 111 casos de Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura.

De acordo com o último informe, Votuporanga tem 7 hospitalizados, sendo 2 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Outro dado que chamou atenção foi o número de monitorados em domicílio que chegou aos 1.358.

Desde o início da pandemia em Votuporanga, 495 pessoas tiveram suas vidas ceifadas em decorrência da Covid-19.

Vacinômetro

O vacinômetro municipal registra 243.588 doses de imunizantes aplicadas; sendo 88.365 em 1ª dose, equivalente a 97,7% da população apta; outras 85.989 em 2ª dose, equivalente a 95% dos aptos; e outras 69.234 em 3ª dose/reforço.

Vacinômetro não aponta a vacinação infantil em Votuporanga e nem mesmo a 4ª dose para pessoas acima de 60 anos.

4ª dose para pessoas com 40 anos ou mais

A partir de segunda-feira (27), pessoas com 40 anos ou mais começam a ser vacinadas com a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Votuporanga. A ampliação foi possível porque o município receberá mais doses do imunizante para avançar no calendário de vacinação. Estão aptos a receberem o reforço quem está nesta faixa etária e que já recebeu a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Pessoas com 50 anos ou mais que tenham alto grau de imunossupressão já podem tomar a quinta dose. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria da Saúde pelo telefone (17) 3405-9787.

Para aqueles que foram diagnosticados com Covid-19, a recomendação é que sejam vacinados após 30 dias do término do período do isolamento.