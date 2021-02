Covid-19: Votuporanga permanece na fase laranja do Plano SP

Nesta etapa, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h. O consumo local em bares está totalmente proibido.

Votuporanga/SP que pertence a região DRS-XV (Departamento Regional de Saúde) de São José do Rio Preto/SP continua na fase laranja do Plano São Paulo de flexibilização da economia, a segunda etapa mais restritiva do planejamento Governo do Estado. Os dados foram apresentados em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes nesta sexta-feira (19). As mudanças entram em vigor na próxima segunda-feira (22).

Na etapa laranja, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h. O consumo local em bares está totalmente proibido.

O Plano São Paulo prevê o rebaixamento para fases com regras mais restritivas da quarentena em regiões que apresentam grande aumento semanal de novas internações, mortes, casos ou taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No último dia 15, o governo de São Paulo determinou o cancelamento das cirurgias eletivas em todos os hospitais públicos e conveniados do Estado; além de reativação de um hospital de campanha na capital paulista.

O governo também alterou o parâmetro de taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na fase vermelha, que passou de 80 para 75%.

O que funciona na Fase Laranja

(Esta fase sofreu alterações no dia 5 de janeiro e passou a ser mais permissiva)