Covid-19: Votuporanga disponibiliza doses de vacina baby e pediátrica em quatro unidades

Bebês acima de 6 meses até crianças de 11 anos podem se vacinar mediante agendamento, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Atenção papais e mamães, a Secretaria da Saúde de Votuporanga informa que as doses da vacina contra a Covid-19 para bebês de 6 meses a crianças de 4 anos (Pfizer Baby) e também para crianças de 5 a 11 anos (Pfizer pediátrica) estão disponíveis, das 8h às 18h, mediante agendamento em quatro Consultórios Municipais: “Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Júnior”, no bairro Cecap II; “Dr. Ruy Pedroso”, no bairro Palmeiras; “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marim; e “Josephina Pirotello Pesciotto – Dona Nina”, no Pozzobon.

Podem se vacinar crianças que ainda não iniciaram o esquema de imunização e também as que precisam tomar a dose de reforço. O agendamento pode ser feito pelos pais diretamente nessas Unidades de Saúde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9787.

– Desde de 07/02/2023 (Terça-feira), das 8h às 18h, as Unidades de Saúde descritas, abaixo, iniciaram a dose de Reforço da Vacina Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos de idade, com a vacina Pfizer Pediátrica, como também a 1º e 2º dose das crianças de 5 a 11 anos de idade que, não receberam ou faltam completar o esquema vacinal. (Vacina Pfizer Pediátrica).

– Essas mesmas Unidades de Saúde, também, iniciaram a vacinação das crianças de 6 meses a 4 anos de idade que, não receberam nenhuma dose da vacina Covid -19, com a vacina Pfizer Baby.

Seguem as Unidades de Saúde:

Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Júnoir (Cecap II).

Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso (Palmeiras).

Consultório Municipal Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto (Jd. Marim).

ESF V Josephina Pirotello Pesciotto.

Essas Unidades de Saúde trabalham com agendamentos, portanto os pais deverão procurar algumas dessas Unidades de Saúde para realizar o agendamento para a vacinação.