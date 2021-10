Covid-19: Votuporanga começa aplicar 3ª dose da vacina em profissionais da saúde

Doses estarão disponíveis nos três postos de vacina para profissionais de clínicas e estabelecimentos particulares.

Profissionais de saúde que tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 entre fevereiro e março já podem receber a dose extra a partir desta terça-feira (5) em Votuporanga. Quem atua nas unidades públicas de saúde receberá o imunizante no local de trabalho e os profissionais de estabelecimentos ou clínicas particulares deverão procurar um dos três postos de vacina: Assary, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) ou Capela Santo Expedito, das 8h às 15h.

Para receber a terceira dose, os profissionais precisam apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão de vacina comprovando as duas doses, carteira profissional ou documento que comprove vínculo com o estabelecimento de saúde como, por exemplo, holerite ou declaração emitida pelo serviço de saúde que ficarão retidos no posto de vacina.

Demais públicos

A campanha de vacinação segue oferecendo a primeira dose da repescagem para quem tem 18 anos ou mais e que perdeu o prazo de se vacinar durante a campanha. As segundas doses para quem está no prazo também estão sendo oferecidas, bem como as terceiras doses para quem tem 60 anos ou mais, que tomaram a segunda dose há, pelo menos, seis meses; e para pessoas imunossuprimidas.