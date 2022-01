Covid-19: Votuporanga abre cadastro para vacinar crianças sem comorbidades com doses remanescentes   

Cadastro pode ser preenchido por pais ou responsáveis por crianças de cinco a 11 anos; público acima de cinco anos também precisa do Termo de Assentimento.

A Prefeitura de Votuporanga celebra nesta quinta-feira (20), um ano do registro da primeira dose aplicada da vacina contra a Covid-19. Desde então, várias ações foram realizadas, como abertura de postos volantes, plantões e também uma unidade móvel que percorreu bairros da cidade, onde uma equipe da Secretaria da Saúde levou a aplicação até os moradores e, na última terça-feira (18), teve início o esquema vacinal do público infantil de cinco a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente, realizada nos consultórios municipais “Dr. Jonas Pires Correa” e “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”.

A Prefeitura disponibiliza em seu site um cadastro para a vacina contra a Covid-19, que deve ser preenchido pelos pais ou responsáveis por crianças de cinco a 11 anos para casos de doses remanescentes, uma vez que o sistema permite identificar o perfil de cada pessoa e assim, em situações de frascos abertos ao final do dia, os postos de vacina filtram e entram em contato com as pessoas que possuem características do público-alvo apto a receber essas doses. O formulário pode ser acessado através do link http://vacina.votuporanga.sp.gov.br:8053/ .

Para agilizar e dinamizar o atendimento da vacina de um modo geral, tornando-o mais transparente e também evitar espera, o Governo do Estado disponibiliza um pré-cadastro. Basta acessar o site https://vacinaja.sp.gov.br/ e preencher o formulário.

Atendimento

A campanha de vacinação segue com dois tipos de atendimentos. O público infantil, de cinco a 11 anos com comorbidades ou PcD podem procurar os consultórios municipais “Dr. Jonas Pires Correa”, no bairro Pozzobon e “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, localizado no bairro São João, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; para as pessoas acima de 12 anos, o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nos postos montados na Capela Santo Expedito e Assary.

Importante lembrar que para o grupo prioritário infantil, é preciso assinatura dos pais ou responsáveis da “Declaração para Comorbidades da Vacinação Covid-19 em crianças” para confirmação da enfermidade, que está disponível nos locais e, acima de cinco anos, também é necessário o “Termo de Assentimento”, disponível através do link http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/admin/upload/110_01_18_22_14_02_21.pdf