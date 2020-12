COVID 19 – Tesourinha morre aos 88 anos

Faleceu nesta quarta-feira (10) às 16h30, aos 88 anos, na Santa Casa de Votuporanga, o músico votuporanguense Eugenio da Silva, o “Tesourinha”. Ele deixa a esposa Aparecida Belizário da Silva e os filhos: Eliane, Ester, Raquel e Lucas. Nasceu em Rio Preto no dia 1º de novembro de 1932. Muito humilde foi engraxate no Cine Paramount e depois aprendiz de alfaiate razão pela qual ganhou o apelido que o acompanhou até o fim da sua vida. Aos 17 anos foi convidado para participar da Banda Municipal de Votuporanga. Expert na arte de tocar saxofone abrilhantou quermesses, fez toque da Alvorada nos aniversários da cidade, tocou na Orquestra Guarany na década de 50, no conjunto Capri Ritmos na década de 70 e Banda Jovem Capri. Tesourinha além do sax tocava flauta e clarinete.

Tesourinha se encontrava há dias internado na UTI Covid da Santa Casa de Votuporanga e veio a falecer na tarde desta quarta-feira (10). O músico não teve direito a velório e tampouco acompanhamento em seu sepultamento em atendimento aos os órgãos de saúde que seguem as exigências sanitárias.