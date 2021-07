Covid-19: SP bate novo recorde com 500 mil doses aplicadas em um único dia

Campanha segue em ritmo acelerado para cumprir calendário até 20 de agosto.

O Governo de São Paulo confirmou uma nova aplicação recorde de vacinas contra a COVID-19 no estado em um único dia. Na última sexta-feira (16), o Vacinômetro registrou 500.011 doses aplicadas nos 645 municípios paulistas.

Após duas reestruturações do cronograma do PEI (Plano Estadual de Imunização) desde o mês passado, a campanha de vacinação prossegue em ritmo bastante acelerado, com sucessivos registros diários superiores a 300 mil doses desde a segunda quinzena de junho. A meta do Governo de São Paulo é proteger toda a população adulta com ao menos uma dose até 20 de agosto.

Na última sexta, os dados do Vacinômetro mostram 294.810 aplicações de primeira dose e outras 176.004 de segunda dose das vacinas do Butantan, Fiocruz e Pfizer, além de 29.197 imunizações com dose única do imunizante da Janssen. Este é o segundo dia consecutivo de recorde na aplicação de vacinas contra o coronavírus no estado de São Paulo.

O recorde anterior havia sido obtido na quinta-feira, 16 de julho, com 493.605 aplicações – foram 12.626 aplicações de primeira dose, 144.353 de segunda dose e 36.626 de dose única naquele dia. A terceira maior marca até agora foi a do dia 17 de junho, com 480.691 vacinações – 469.152 em primeira dose e 11.539 em segunda.

Até as 12:31 deste sábado (17), o Vacinômetro registrava um total de 31.124.334 vacinações contra o coronavírus em todo o estado desde o início da campanha contra a COVID-19, no dia 17 de janeiro. São 22.933.212 aplicações de primeira dose, além de outras 7.202.973 pessoas com ciclo completo de duas vacinações e 988.149 protegidas com dose única. O esquema vacinal completo já imunizou 17,70% da população geral de SP.

A evolução diária da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ . Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.

*Com informações do governo de SP