Covid-19: SP alcança o segundo lugar em ranking mundial de vacinação 

Números do site Our World in Data apontam cobertura vacinal mais ampla do que EUA, Reino Unido, Espanha, Alemanha e França.

O Estado de São Paulo, se fosse uma nação, estaria em segundo lugar entre os países que mais vacinam contra a COVID-19 no mundo, com 86,14% da população com esquema vacinal completo, em comparação a países com população igual ou superior a 40 milhões de pessoas. São Paulo está atrás apenas da Coreia do Sul, que tem 86,75%.

Atrás de São Paulo aparecem China (86,08%), Japão (80%), Itália (79,27%), França (77,3%), Brasil (75,53%), Alemanha (75,35%), Reino Unido (72,59%) e Estados Unidos (65,70%) – os percentuais são atualizados periodicamente pelo portal Our World In Data, da Universidade de Oxford.

Entre os elegíveis para receber as doses, ou seja, todos acima de 5 anos de idade, SP já chegou à marca de 92,19% da população imunizada com esquema vacinal completo e 99% com ao menos uma dose. Na população em geral, o estado já chegou a 93,32% da população com ao menos uma dose. Na sexta-feira (8.abr), o Vacinômetro (www.saopaulo.sp.gov.br) registra 106,4 milhões de doses aplicadas nos 645 municípios paulistas.

De acordo com o Consórcio de imprensa, São Paulo também é o estado com o maior patamar de aplicação da dose de reforço, com 52,47% da população, à frente da Paraíba (43,08%), Piauí (42,15%), Ceará (42,12%), Minas Gerais (42,01%), Rio Grande do Sul (41,13%) e Rio Grande do Norte (40,57%). No Brasil, 37,7% da população recebeu a dose de reforço.

*Informações/Governo de SP