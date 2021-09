Covid-19: Secretaria da Saúde anuncia repescagem da vacina para quem tem 18 anos ou mais

Doses serão oferecidas a partir desta sexta-feira (24), nos quatro postos de vacina; no sábado (25), terá plantão no Assary exclusivamente para este público.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga inicia, nesta sexta-feira (24), a repescagem da vacina contra a Covid-19 para os votuporanguenses com 18 anos ou mais que perderam o prazo de tomar a primeira dose do imunizante. Quem deixou o nome nas listas de espera está sendo comunicado pela Secretaria para comparecer aos postos de vacina.

A vacina estará disponível nos quatro postos de vacina montados no Assary, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

No ato da vacina é obrigatória apresentação dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência no nome de quem vai ser imunizado. Quem quiser também pode levar uma caixinha de leite para colaborar com a campanha “Vacina contra a Fome” que segue durante toda a campanha de vacinação contra a Covid-19.

Plantão neste sábado

Neste sábado (25), o posto de vacina do Assary ficará de plantão das 8h às 16h exclusivamente para vacinar com a primeira dose todos aqueles que ainda não conseguiram se imunizar.