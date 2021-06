COVID-19: Santa Casa, Hospital de Campanha e UPA atingem 100% de ocupação

Neste final de semana, 151 novos casos da doença foram registrados e 9 mortes; novas medidas de restrição entraram em vigor nesta segunda-feira.

A luta para vencer a Covid-19 continua. Como vem sendo alertado pela Secretaria Municipal da Saúde, os números de casos e mortes causadas pelo vírus são preocupantes. Nesta segunda-feira (21), o Hospital de Campanha de Votuporanga e a UPA 24 horas (Ambulatório de Atendimento Covid-19), atingiram a marca de 100% de leitos ocupados.

No Hospital de Campanha, 23 votuporanguenses estão internados, sendo que 15 pacientes estão fazendo uso de ventilação mecânica e os outros oito, de oxigênio. Já na UPA, os 12 leitos estão ocupados por pessoas que fazem uso de oxigênio.

“Esses leitos são de extrema importância, porque são 35 pessoas que estão sendo atendidas enquanto aguardam leitos em hospitais da grande São Paulo, já que não há leitos no interior do estado. Mas, caso alguém precisar, não teremos como acolher, já que não há equipe de profissionais e também estrutura. O Poder Público tem feito a sua parte, mas precisamos da colaboração de todos”, destacou Ivonete Félix do Nascimento, secretária da Saúde de Votuporanga.

Votuporanga é um dos únicos municípios paulistas a oferecer uma estrutura como o Hospital de Campanha, com 23 leitos de suporte respiratório, além de hemodiálise. Recentemente, o prefeito Jorge Seba determinou a prorrogação do atendimento, que seguiria até julho. O investimento será com recursos próprios e também deve contar com apoio do governo estadual.

O aumento de casos e a falta de leitos é uma realidade regional. Na última semana, o Departamento Regional de Saúde alertou os prefeitos de 17 municípios da região, que só há leitos disponíveis na grande São Paulo, tanto para enfermaria quanto para UTI.

O Informe Coronavírus divulgado nesta segunda-feira (21/6), mostra que de sábado (19/6) até hoje foram registrados nove óbitos, com pacientes que têm idades de 40 a 62 anos, com e sem comorbidades. São 85 votuporanguenses hospitalizados, sendo que 42 estão em Unidade de Terapia Intensiva. Foram registrados 151 novos casos.

Sensibilização

A luta contra a Covid-19 é responsabilidade de todos, que precisam respeitar as regras de distanciamento social, uso de máscara e de álcool em gel. Em Votuporanga, a fiscalização está intensificada com o apoio de policiais militares e agentes das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica, além do setor de Fiscalização da Prefeitura.

Nesta segunda-feira (21/6), entrou em vigor o decreto n°13.409 que prevê restrições além das previstas pelo Plano São Paulo de Flexibilização, como o toque de recolher a partir das 19 horas.

Além de proibir aglomeração, festas ou eventos com qualquer finalidade, incluindo reuniões e festas particulares em buffets, salões, áreas de lazer, chácaras e condomínios, o novo decreto também proíbe consumo de alimentos e bebidas nas feiras livres e determina o horário de realização destas das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 06h às 13h, aos sábados e domingos.

A partir desta segunda-feira também está proibida a entrada de crianças menores de 12 anos em estabelecimentos comerciais, bancos, casas lotéricas, cinemas, bares, restaurantes e lanchonetes. Também ficam proibidas as apresentações com som ao vivo em bares, restaurantes, festas particulares e similares; e a utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como, bancos, brinquedos de parques infantis e de feiras livres, espaço kids, academias ao ar livre e outras estruturas em espaços públicos e privados.

Paralelo a isso, a Prefeitura de Votuporanga continua com ações de sensibilização por meio da campanha “Todos Contra a Covid-19”, promovida nesta edição em parceria com a Unimed de Votuporanga, Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde.