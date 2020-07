COVID-19 Região tem queda nos casos e alta nas mortes nos últimos dias

A região de Votuporanga registrou na última semana, de acordo com os dados disponíveis nesta segunda-feira, 6, no portal do governo do Estado de São Paulo para acompanhamento de casos de Covid-19, queda no número de casos da doença.

Nos últimos sete dias – período entre os dias 30 de junho e 6 de julho -, foram registrados 1.993 casos de coronavírus na região. Na semana anterior foram 2.007, o que significa uma queda de 0,7% entre as duas medições.

Apesar da queda no número de casos, a quantidade de óbitos cresceu exponencialmente. Na última semana foram 66 mortes, contra 48 do período anterior, um acréscimo de 37,5%.

O número de internações também cresceu de forma consistente na região. De acordo com o indicador do governo, elas subiram 25,9% nessa semana e a ocupação de vagas de UTI está em 61,7%. Em todas as medições anteriores do Plano SP a taxa de ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva estava abaixo dos 50%.

Os dados registrados até esta segunda-feira indicam que a região deve permanecer na fase laranja do Plano SP, com restrição para a abertura de bares e restaurantes, por exemplo.