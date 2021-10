Covid-19: posto de vacina do Assary ficará de plantão nesta quinta até às 20h

Na próxima segunda-feira (11), o posto também funcionará das 8h às 16h, mesmo com o ponto facultativo decretado em virtude do feriado do dia 12 de outubro.

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga informa que, nesta quinta-feira (7), o posto de vacina contra a Covid-19 do Assary ficará aberto das 8h às 20h e na próxima segunda-feira (11), também funcionará das 8h às 16h, mesmo com o ponto facultativo decretado em virtude do feriado do dia 12 de outubro.

A campanha de vacinação segue oferecendo a primeira dose da repescagem para quem tem 18 anos ou mais e que perdeu o prazo de se vacinar. As segundas doses para quem está no prazo também estão sendo oferecidas, bem como as terceiras doses para quem tem 60 anos ou mais e para profissionais da saúde, que tomaram a segunda dose há, pelo menos, seis meses; além das pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há, pelo menos, 28 dias.

Documentos obrigatórios

É importante se atentar aos documentos obrigatórios para cada público. Quem for tomar a primeira dose deve levar RG, CPF e comprovante de residência no próprio nome; quem for tomar a segunda ou terceira dose deve levar também o cartão de vacina da dose anterior.

Pessoas imunossuprimidas que precisam tomar a terceira dose também devem apresentar atestado médico que já possuem em casa ou receituário médico que comprove a condição. E os profissionais de saúde que forem em busca da terceira dose também devem levar RG, CPF, cartão de vacina comprovando as duas doses, carteira profissional ou documento que comprove vínculo com o estabelecimento de saúde como, por exemplo, holerite ou declaração emitida pelo serviço de saúde que ficarão retidos no posto de vacina.