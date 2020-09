Faleceu neste domingo, às 19h30, no Hospital de Base de Rio Preto, aos 59 anos, o Sr. Devanir Donizete Braz, conhecido como “Zetão”. Caminhoneiro de profissão, deixa a esposa Silvia Mara Teodoro Braz e as filhas Natália de Oliveira Braz e Priscila de Oliveira Braz. Natural de Votuporanga, teve como seu último endereço a Rodovia Péricles Belini, KM 119, Estância Nafri. Devanir foi sepultado sem acompanhamento no Cemitério Municipal de Votuporanga, ontem às 16h.