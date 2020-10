Covid 19 – Falece a cirurgiã-dentista Luciana Carmona Sanchez Stein

Faleceu nesta quinta-feira (08), na Santa Casa de Votuporanga, aos 48 anos, vítima de Covid-19, a cirurgiã-dentista Luciana Carmona Sanchez Stein. Ela deixa o marido Claudio Stein Junior e os filhos Lucas e Felipe Camargo Stein; além da mãe, a Professora Rosinha Carmona Sanchez, viúva do dentista Ademir Sanchez. Luciana teve como seu último endereço a rua Osvaldo Grandizolli – Parque Residencial do Lago-, em Votuporanga. Seu corpo será cremado na tarde de hoje no Cemitério e Crematório Rosa Mística.