COVID-19: Colaboradora da Santa Casa é 1ª imunizada em Votuporanga

Técnica de Enfermagem do Pronto Socorro do Hospital, Dalva Lima Suarez Costales, de 56 anos, foi a primeira profissional de saúde a receber a vacina.

20 de janeiro de 2021. Dia histórico para Votuporanga na guerra contra COVID-19. O município iniciou o plano de vacinação, com verdadeiras doses de esperança. A primeira profissional de saúde a ser imunizada foi Dalva Lima Suarez Costales, colaboradora da Santa Casa de Votuporanga.

A ação aconteceu à noite, no Espaço Unifev Saúde, e contou com a presença do prefeito Jorge Seba; da secretária da Saúde, Ivonete Félix; do provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, lideranças e alguns profissionais médicos.

Dalva é técnica de enfermagem do Pronto Socorro e atua há 17 anos no Hospital, se dedicando em salvar vidas. Viúva, tem dois filhos e uma carreira voltada para a saúde. Ela também trabalha há 12 anos em duas Unidades de Saúde do Município, no bairro Vila Paes e no Palmeiras.

Ela falou de sua emoção ao ser escolhida para representar todos os profissionais da Santa Casa. “O sentimento é de gratidão, é o reconhecimento do nosso trabalho participar deste momento. A vacina, para mim, é uma junção de Deus com o homem (ciência)”, disse.

A técnica de enfermagem ressaltou os cuidados que teve durante a pandemia. “Reforcei a higienização de mãos, uso de máscara e evitei a aglomeração. Tenho muitos amigos e companheiros de trabalho perderam a vida, alguns com ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a vacina veio para nos trazer esperança”, enfatizou.

Dalva deixou um recado para os votuporanguenses. “Vamos todos tomar a dose, dói muito mais perder um amigo, ente querido. Vamos em frente, todos juntos. Venceremos essa batalha”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou o momento histórico. “Dia ímpar no Hospital, onde salvamos vidas, começarmos a imunização. A Dalva atua conosco há 17 anos e também trabalha nas unidades de saúde. Quero aproveitar o momento para agradecer todo o empenho e dedicação dos profissionais em todo o tempo”, finalizou.