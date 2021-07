Covid-19: carteira de vacinação e documentos pessoais devem ser apresentados para receber a 2ª dose da vacina

Mais de 24 mil votuporanguenses já completaram esquema de imunização, com segunda dose ou dose única; atendimento é feito das 8h às 15h, em cinco postos de vacinação.

A vacinação segue avançando em Votuporanga. Esta semana, a aplicação da primeira dose é direcionada para quem tem mais de 30 anos de idade. Na sexta-feira (23), o município ultrapassou a marca de 24 mil votuporanguenses com o esquema de imunização completo. Mais de 83 mil doses já foram aplicadas no município.

A data da segunda dose da vacina é identificada na carteira de vacinação, entregue no dia que é aplicada a primeira dose. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac é de até 28 dias, já da Astrazeneca e Pfizer de doze semanas. Mesmo quem perdeu o prazo, é preciso completar a imunização para obter uma boa resposta imune.

Ao tomar a segunda dose, importante se atentar para os documentos necessários que devem ser apresentados. Além do cartão de vacinação, é preciso levar o comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS. O atendimento ocorre nos cincos pontos de vacinação das 8h às 15h.

“Ressaltamos que a Secretaria Municipal da Saúde não envia SMS. A população deve se atentar a data que está prevista no cartão de vacinação. O processo de atendimento será o mesmo da primeira dose, com a apresentação dos documentos”, destacou Ivonete Félix do Nascimento, secretária municipal da Saúde.

Postos de vacinação

Em Votuporanga, os postos de vacinação atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Para agilizar o atendimento, a população pode realizar o Pré-Cadastro, que pode ser acessado no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br). No dia da vacinação, não se esqueça de levar comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS. No caso da segunda dose, também é preciso apresentar a carteira de vacinação.

Assary Clube de Campo – Av. João Gonçalves Leite, 5394, bairro Jardim Alvorada

Associação Antialcoólica – Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras

Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) – Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU Centro de Convivência do Idoso (CCI da Vila Paes) – Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes Capela Santo Expedito – Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.