Covid-19: 22,84% dos votuporanguenses já receberam duas doses da vacina

Uma população de quase 60 mil pessoas vacináveis já recebeu ao menos a primeira dose de imunizante. Média de Votuporanga é maior que as do Estado e do Brasil; nesta semana a vacinação segue para quem tem entre 30 e 34 anos.

Com a antecipação do calendário de vacinação da campanha contra o novo Coronavírus, a Secretaria da Saúde de Votuporanga alcançou a marca de mais de 59 mil pessoas vacinadas com ao menos uma dose do imunizante.

De acordo com o “Vacinômetro”, do site Vacina Já, 59.178 votuporanguenses receberam uma ou duas doses, o que representa um total de 62,1% da população imunizada, enquanto que o Estado de São Paulo já aplicou 51,54% e a média nacional é de 43,01%. Com relação à segunda dose ou dose única, que é o caso da Janssen, o município já imunizou 22,84% da população.

A expectativa do governo estadual é que até o dia 20 de agosto, toda a população adulta esteja vacinada contra a Covid-19 com ao menos uma dose em São Paulo.

Calendário

Seguindo o calendário estadual de vacinação, nesta semana todas as pessoas com idade entre 30 e 34 anos já podem receber o imunizante. Os postos de vacinação também estão aplicando a segunda dose do público que já está no período de recebê-la. Em Votuporanga, o atendimento é das 8h às 15h, em cinco locais: o Assary fica na avenida João Gonçalves Leite, 5394, bairro Jardim Alvorada; Associação Antialcoólica, na rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, situado à rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; e Capela Santo Expedito, localizada na rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.

Importante se atentar para os documentos necessários para cada grupo, além de comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS; e quem quiser colaborar voluntariamente com a campanha “Vacina contra a Fome”, pode doar uma caixinha de leite.

Para agilizar o atendimento, a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza um pré-cadastro no site da Prefeitura http://vacina.votuporanga.sp.gov.br:8053/.

A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente, proporcionando mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O formulário pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.