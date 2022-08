Cotado para ser vice de Rodrigo, Geninho é um dos parlamentares ‘5 estrelas’, segundo pesquisa

Ranking avaliou o desempenho de parlamentares com base em 17 índices, somente 41 receberam nota máxima, nove no estado de São Paulo.

Cotado para ser vice na chapa de Rodrigo Garcia, a governador de São Paulo nas eleições deste ano, o deputado federal, Geninho Zuliani, secretário-geral do partido em São Paulo e vice-líder da legenda na Câmara dos Deputados, está entre os parlamentares ‘5 estrelas’ do País, segundo pesquisa da plataforma Legisla Brasil, divulgada nesta segunda-feira (1º.ago).

Geninho, que tem base eleitoral em Rio Preto, mesma região de Rodrigo, que é natural de Tanabi, está entre os nove parlamentares paulistas que conseguiram 5 estrelas no estudo. No Brasil, como um todo, dos 513 deputados federais avaliados, apenas 41 estão entre os tops, com pontuação máxima.

O estudo, que tem por objetivo calcular a qualidade do trabalho dos deputados a partir de 17 indicadores distribuídos nos eixos de produção legislativa, atos de fiscalização e controle, iniciativas de mobilização e alinhamento partidário, foi elaborado com base em dados disponibilizados pelo portal Dados Abertos da Câmara dos Deputados e também pelo Governo Federal.

Em relação aos eixos, a produção legislativa mede o trabalho efetuado pelo parlamentar na elaboração, análise e votação de instrumentos legislativos. Geninho teve, em três anos e meio, mais de 900 propostas legislativas na Câmara.

“Essa pesquisa reforça a seriedade da minha atuação parlamentar como deputado federal. Todo o estudo é sabatinado por cientistas políticos, organizações da sociedade civil e leva em conta variáveis que destacam o trabalho pelos municípios paulista. É, sem dúvida, um reconhecimento do trabalho sério que temos desenvolvido deste o início do mandato”, frisa Geninho.