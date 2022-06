Costa Rica vence Nova Zelândia e garante última vaga na Copa do Catar 

Com a classificação da seleção costarriquenha, 32 equipes formam a disputa para o Mundial deste ano, que será realizado em novembro.

A lista das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022 está completa. O grupo de países que jogará o Mundial no Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, foi fechado nesta terça-feira (14.jun), com o fim da repescagem Mundial.

Com uma vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, no Catar, a Costa Rica garantiu a última vaga para o Mundial, vencendo a repescagem continental entre os representantes da Concacaf e da Oceania. O atacante Joel Campbell fez o gol que garantiu a sexta participação da Costa Rica em Copas do Mundo, a terceira consecutiva.

Classificada para a Copa, a Costa Rica vai entrar no Grupo E, que já tem Alemanha, Espanha e Japão. A estreia será contra a seleção espanhola, dia 23 de novembro, em Al Thumama. Depois, no dia 27, jogará contra o Japão no mesmo estádio Ahmad bin Ali em que venceu nesta terça a Nova Zelândia. No dia primeiro de dezembro, terá a Alemanha pela frente, no estádio Al Bayt.

Estão classificadas para a Copa do Mundo: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Camarões, Canadá, Catar, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Holanda, Inglaterra, Irã, Japão, Marrocos, México, País de Gales, Polônia, Portugal, Senegal, Sérvia, Suíça, Tunísia e Uruguai.