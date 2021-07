Cosmorama perde Júlio Scriboni

Faleceu nesta sexta-feira (23) aos 98 anos, em Cosmorama, o Sr. Júlio Scriboni. Patriarca de tradicional família daquela cidade, ele e o irmão Francisco Scriboni foram proprietários de uma das primeiras máquinas de beneficiamento de arroz da região na década de 40. Júlio Scriboni foi também um dos fundadores do Bairro Scriboni, comunidade rural que fica as margens da vicinal que liga os municípios de Cosmorama e Américo de Campos.

Seu velório está sendo realizado neste sábado (24) no plenário da Câmara Municipal de Cosmorama e o seu sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Municipal de Cosmorama.