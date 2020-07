COSMORAMA – Família faz campanha para pagar cirurgia de idosa: “Não dá para esperar”, diz nora

A família de uma moradora de Cosmorama, município localizado a 18 quilômetros de Votuporanga, está fazendo uma campanha nas redes sociais para arrecadar R$ 20 mil para que a dona Rosa de Fátima dos Santos Borges, de 65 anos, seja submetida a uma cirurgia de prótese do quadril.

“Minha sogra sofre com fortes dores, devido a um problema em seu quadril, no qual ela necessita urgentemente de uma cirurgia de artroplastia. Está cirurgia resumidamente é a substituição do quadril por uma prótese. O custo é de R$ 20 mil”, destaca Gislaine Miranda, nora de dona Rosa.

No SUS (Sistema Único de Saúde) existe a cirurgia de artroplastia, mas, de acordo com Gislaine, demora muito. “Pode demorar anos e a dona Rosa já não aguenta mais tanta dor e sofrimento. Resolvemos fazer a campanha e arrecadar dinheiro para que possamos pagar um particular. Por conta da idade dela o próprio médico nos aconselhou que é melhor a cirurgia ser feita no particular porque a prótese pelo SUS tem menos duração (6 a 8 anos). Depois disso, a dona Rosa teria que fazer uma nova cirurgia”, enaltece Gislaine.

Campanha

A família está organizando uma Vaquinha Virtual. A pessoa interessada em ajudar com qualquer valor pode acessar http://vaka.me/1164792.

Depósito Bancário

Banco: Caixa Econômica; Conta Poupança 013; Agência: 0305; Conta: 00003324-3; em nome de: Marcelo dos Santos Borges – CPF: 388.560.088-90.

Contatos da família: (17) 99727-5574 – (44) 99143-6687