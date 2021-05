Cosmorama arrecada 2 toneladas de alimentos

Arrastão do Bem da cidade foi um verdadeiro sucesso, beneficiando milhares de pacientes de 53 municípios.

Cosmorama é uma cidade solidária e grande parceira da Santa Casa de Votuporanga. O Arrastão do Bem em prol ao Hospital, realizado no início deste mês, é mais uma prova desta generosidade e de gratidão pelos atendimentos de saúde. Foram arrecadadas duas toneladas de alimentos, que farão a diferença na assistência.

Um caminhão chegou até a Instituição, referência em média e altas complexidades para 53 municípios da região Noroeste Paulista. Os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

Aparecida Eugenia Garcia Gardini, diretora do Departamento Municipal de Saúde, esteve na Santa Casa acompanhada de Fábio Arelhano, diretor de frota e abastecimento e um dos idealizadores; Cássio Sabadoto, dono do caminhão que cedeu o veículo e Luis Gustavo Sprocate, voluntário.

Ela contou sobre a iniciativa. “Tivemos vários pontos de coleta, mas o que fez a diferença foi percorrer as ruas com um carro de som. Os munícipes nos levavam os itens e colocávamos nos veículos, respeitando todas as medidas de proteção contra a COVID-19”, destacou.

A diretora do Departamento Municipal de Saúde enfatizou o envolvimento da população. “Nos faltam palavras para agradecer. Foram muitas pessoas que se empenharam para que o Arrastão acontecesse com êxito, seja na organização, na logística e até mesmo colaborando com algum mantimento. Queremos, em especial, deixar nosso carinho e gratidão para quem participou, doando o seu alimento com todo amor”, frisou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Cosmorama. “Toda ação de vocês tem um resultado impressionante. A média é sempre mais que uma tonelada de alimentos arrecadados, revelando toda a solidariedade e união da população. Em nome dos diretores, colaboradores, corpo clínico, voluntários e, principalmente, pacientes, nosso muito obrigado. Vocês colaboraram com a manutenção de nossos atendimentos com qualidade e humanização, salvando vidas”, concluiu.