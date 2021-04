Cortez vê Comercial pronto para volta da A3 e diz que elenco já fez lição de casa sobre CAV

Para lateral-esquerdo, time está bem fisicamente e ciente de como joga o próximo rival na Série A3.

Com a possibilidade de a Série A3 retornar nos próximos dias, o lateral-esquerdo Cortez diz que o Comercial está fisicamente pronto para voltar aos gramados. O jogador se mostrou confiante no desempenho do time, apesar da troca de técnico durante a paralisação, com a saída de Fahel Júnior e a entrada de Régis Angeli no início do mês.

“Sim, claro, [que estamos prontos] até porque a gente jogou três partidas [antes da parada]. Mesmo com a mudança de treinador, a gente treina todos os dias e está bem, então estamos preparados para buscar a vitória e jogar de igual para igual contra o Votuporanguense quando a competição voltar”, disse Cortez.