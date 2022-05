Corrida Pela Vida reúne centenas de atletas em prol do HB Onco

Evento foi realizado com o objetivo de arrecadar fundos para o custeio do tratamento de pacientes com câncer do HB Onco. A ideia é que a corrida se torne uma ação anual, já que a primeira edição foi um sucesso, com todas as inscrições encerradas bem antes da data.

Foi um sucesso a Corrida Pela Vida HB Onco, realizada no dia 22 de maio em Rio Preto. Centenas de atletas e funcionários da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme) reuniram-se às margens da Represa Municipal, na avenida Nadima Dahma, para completar a corrida e a caminhada. A manhã de domingo foi marcada pelo clima ameno e pelo Sol além, é claro, das premiações.

O evento foi realizado com o objetivo de arrecadar fundos para o custeio do tratamento de pacientes com câncer do HB Onco. A ideia é que a corrida se torne uma ação anual, já que a primeira edição foi um sucesso, com todas as inscrições encerradas bem antes da data.

“O tratamento de câncer é complexo, envolve múltiplas especialidades e custa caro. A gente vive em uma realidade onde o SUS é subfinanciado e a oncologia não é diferente. A ideia é capar recursos para custear o tratamento, assim como melhorar a estrutura da instituição e falar sobre câncer, para que a população esteja cada vez mais informada e a gente consiga aumentar a detecção precoce”, afirma o Dr. Daniel Vilarim Araújo, oncologia clínico que coordena o HB Onco.

O diretor-executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, destacou que o HB Onco traz para a região de Rio Preto uma referência no combate ao câncer que até então não existia. Ele reforçou a necessidade da colaboração de todos. “Nós estamos com essa missão de organizar o câncer em Rio Preto e região. A população tem que ajudar. O SUS não se mantém por si. Isso cria uma discriminação muito grande entre quem tem o convênio e aqueles que não têm, então é necessário que cada um ajude a melhorar o tratamento.”

A Dra. Amália Tieco, diretora-administrativa do Hospital de Base, se sente feliz com o resultado da corrida – além de custear parte dos tratamentos do câncer, o evento é importante para promover saúde. “O HB Onco é um programa nacional porque a gente atende pessoas de todos os estados.”

Os Atletas

Paulo José Machado Junior corre há oito anos e resolveu participar da corrida para ajudar quem está precisando. Ele foi o primeiro a chegar nos 4 km. “Assim como nós que estamos voltando a correr, que eu tive uma lesão. É importante mostrar que tem um incentivo para ajudar eles a sair dessa, mesmo que seja difícil. Essa corrida é especial e gratificante.”

Karine Ribeiro Eduardo Domingo começou a treinar há dois anos e esta foi sua primeira prova. Para sua alegria, foi a primeira mulher a chegar no percurso de 4 quilômetros. “Além de ajudar a parte de oncologia, resolvi participar por causa da saúde. Como já estava treinando há um tempo, pensei que era hora de participar de alguma prova. Essa foi minha primeira corrida e gostei. Esperava conseguir completar a prova, mas não chegar em primeiro lugar entre as mulheres. Estou feliz”, comemorou.

HB Onco

O HB Onco – Centro de Oncologia é o serviço voltado ao diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer do Hospital de Base. É formado por uma equipe multidisciplinar e conta com equipamentos e medicamentos de última geração. Além da assistência aos pacientes com médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, dentre outros profissionais, o HB Onco é referência em pesquisa em oncologia, oferecendo sempre o melhor possível ao paciente.

Voltado ao atendimento de pacientes de convênios médicos, particulares e SUS, o HB Onco está localizado no bloco D do Hospital de Base, o que permite total integração com diversos outros serviços do complexo hospitalar, proporcionando tratamento e diagnóstico modernos e eficazes de todos os tipos de cânceres.