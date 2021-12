Corrida da Virada: Osmani Bórba é vice-campeão na categoria 

Maratonista já se prepara para os 5 km da São Silvestre de Santa Clara D’Oeste/SP que será no próximo dia 31.

O maratonista votuporanguense Osmani Furniéles Bórba continua em ritmo acelerado e neste domingo (19) cravou como vice-campeão da Categoria 55/59 anos e o 22º lugar na classificação geral, masculino, com aproximadamente 250 inscritos, da 12ª Corrida da Virada de Votuporanga/SP.

O desafio pela cidade das brisas suaves começou às 7h35, num percurso de 6 km por ruas e avenidas da zona norte, com subidas e o tradicional e caloroso sol votuporanguense. Ao final, Osmani cumpriu a proposta em 25min e 12seg.

Ao Diário, o maratonista contou que a temporada 2021 tem sido de excelentes resultados: “Excelente Copa Alcer. Ontem [domingo] foi prova presencial, excelente, devido aos fortes concorrentes e em todas corridas fui bem, fruto de muito treino. Não pode bobear um dia sequer, bobeou, alguém te ultrapassou”, afirmou.

Por falar em Alcer Cup, o votuporanguense que lidera a categoria dos 10 km já pensa em 2022, isso, é claro, devido a 6ª e última etapa do campeonato ocorrer só em janeiro. No dia 5, Osmani participa da corrida em formato virtual dos 16 km e no dia 23 ocorre o fechamento, a 13ª Corrida Squadra Dahma, em São José do Rio Preto/SP, oportunidade para o Locomotiva Humana conquistar o bicampeonato.

Osmani agradeceu o apoio da equipe ASA, TRT Transportes e Posto Eco 27.