Corrente do Bem: Fundo Social promove campanha “Ação Entre Amigos 2023” 

Ganhadora da primeira edição foi Clauzemir de Freitas, moradora de Santa Fé do Sul; ação é em prol das entidades assistenciais parceiras da unidade e sorteará um carro zero quilômetro.

Já pensou em fazer o bem e ainda concorrer a um automóvel zero quilômetro? Desde o dia 11 de maio, o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga está promovendo a edição 2023 da campanha “Ação Entre Amigos” e que mais uma vez sorteará um carro novo, doado pelo empresário Valmir Dornelas. A ação é em prol das 33 entidades assistenciais parceiras da unidade e os cupons podem ser adquiridos diretamente com representantes das instituições pelo valor de R$10 cada, a data do sorteio está prevista para o dia 8 de agosto.

No ano passado, a campanha que vendeu cerca de 40 mil cupons, foi além do município e a ganhadora foi Clauzemir Fátima de Freitas, 51 anos, de Santa Fé do Sul. A expectativa para este ano é que as entidades consigam vender 25% a mais em relação ao ano passado e assim arrecadar R$500 mil.

Tia Clau, como é carinhosamente conhecida, é autônoma e trabalha com decoração de festas e também com venda de salgados e doces e o prêmio chegou num momento muito oportuno para ajudá-la com sua renda. “Estava esperando uma consulta médica e me ofereceram um bilhete para concorrer a um automóvel, eu até tenho carta, mas nunca dirigi um carro, então entrei na corrente do bem e comprei sem pretensão porque queria retribuir todo trabalho e cuidado que minha mãe recebeu enquanto passou por tratamento no AME aqui de Santa Fé. Esse prêmio me ajudou e muito, principalmente no meu serviço, porque eu tinha uma moto e não podia aceitar encomendas grandes ou então dependia de alguém que pudesse me levar, agora com meu carro eu vou até para cidades da região”, diz a contemplada.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, destaca a parceria empresarial na realização da campanha e sua importância no desenvolvimento de projetos e ações das entidades municipais. “No ano passado tivemos a primeira edição desta ação linda graças à parceria e carinho do empresário Valmir Dornelas e, mais uma vez, prontamente atendeu nosso pedido e vamos novamente ajudar as entidades, onde todas receberão cupons para venderem e o valor arrecadado já ficará diretamente com cada uma para colaborar em seus projetos. No momento do sorteio ano passado desejei que o vencedor fosse alguém que precisasse muito e assim foi, fiquei muito feliz porque a tia Clau comprou apenas com intuito de ajudar, essa é a verdadeira Corrente do Bem”.

O empresário Valmir Dornelas explica o motivo de poder colaborar em prol do Fundo Social. “É muito bonito e gratificante o trabalho desenvolvido pelas instituições que é de cuidar do próximo e que o Fundo Social abraça fortemente para colaborar. Ano passado tivemos a grata surpresa que foi o sucesso de vendas de mais de 40 mil cupons, gerando uma arrecadação aproximada de R$400 mil para ajudar no trabalho desenvolvido pelas entidades em prol da população. Esse ano nossa expectativa é que possamos conseguir o valor de R$500 mil”, comemora Valmir.

Entidades

As 33 entidades parceiras do Fundo Social são as Associações: dos Pacientes Renais; Amor Exigente; Antialcoólica; Arte Solidária; Caminho de Damasco; Fonte Viva; Irmã Elvira; Irmão Mariano Dias; APAE; Dr. Bezerra de Menezes; Afupace Recanto Tia Marlene; Casa da Criança; Recanto da Paz; Centro Social; Ação Solidária Adventista; Irmãos de Emaús; Nova Vida; São Francisco de Assis; IDAV; Igreja Avivamento Pleno; Igreja Estrela da Manhã; Lar Celina; Lar do Velhinho; Lar Frei Arnaldo; Lar Recanto da Mãe; Lar São Vicente de Paulo; Lar Viver Bem; Santa Casa; Nosso Lar; Pater Noster; Assembleia de Deus; Ministério do Belém de Pinheiros e Abrigo de Luz.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social é o (17) 3405-9742, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.