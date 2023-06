Corpus Christi: saiba o que abre e o que fecha em Votuporanga 

Serviços públicos terão o horário de funcionamento alterado devido ao feriado.

Os horários de alguns serviços públicos e privados de Votuporanga/SP serão alterados devido ao feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (8.jun). A Prefeitura informou que não haverá expediente da administração pública direta e indireta no feriado, assim como na sexta-feira (9), ponto facultativo. O expediente administrativo será retomado na segunda-feira (12), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h.

Os serviços de urgência e emergência continuarão funcionando normalmente. Entre eles a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e o hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Secretaria da Cultura e Turismo informa que a Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito), a Biblioteca “Castro Alves”, o Museu “Edward Coruripe Costa” e o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” (CIT) estarão fechados. O Parque da Cultura estará à disposição da comunidade para lazer e prática de atividades físicas a partir do sábado (10).

Comércio

As lojas do comércio votuporanguense estarão fechadas na quinta-feira, mas na sexta abrem normalmente das 8h às 18h. No sábado (10), as lojas ficarão abertas das 9h às 18h como uma oportunidade para garantir os presentes do Dia dos Namorados que será celebrado na próxima segunda-feira (12).

No entanto, ainda no feriado, o horário será diferente para os supermercados, como por exemplo: o Santa Cruz atende das 7h às 12h30; já o Porecatu das 7h às 19h; o Proença das 7h30 às 18h; já o Muffato das 8h às 20h.

Saev Ambiental

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol abrirá todos os dias (quinta, sexta, sábado e domingo), das 7h às 19h. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fechará nos quatro dias e reabrirá na segunda-feira (12) às 8h.

A coleta de lixo comum e seletiva segue normalmente. A varrição de ruas será realizada na sexta e no sábado, com suspensão apenas na quinta e no domingo.

As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente, todos os dias, das 7h às 19h.

Catedral de Votuporanga terá missas e procissão

Nesta quinta-feira, na Catedral de Votuporanga serão celebradas missas às 9h e às 18h. Na cerimônia das 18h, depois da comunhão, os fiéis sairão em procissão pelas ruas centrais da cidade com Jesus na Hóstia Sagrada. “O ato é uma manifestação pública de devoção a Jesus Eucarístico e pedindo a proteção para nossa cidade. A procissão retornará a Sé Catedral para a Benção Solene de Jesus Eucarístico”, comunicou a Diocese.