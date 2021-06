Corpus Christi em Votuporanga: veja o que abre e o que fecha

Órgãos municipais, bancos e o comércio varejista fecham as portas; supermercados irão funcionar em horário especial.

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (3) em todo o Brasil, irá alterar funcionamento de serviços públicos e privados em Votuporanga/SP. Supermercados irão funcionar em horário especial, enquanto bancos, o comércio varejista e órgãos municipais não terão expediente.

Feriadão prolongado fecha as portas na Prefeitura, como já previsto em decreto, não haverá expediente no feriado e na sexta-feira (4), que será ponto facultativo. Já na segunda-feira (7), o expediente administrativo retorna normalmente, com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público.