Corpos encontrados em Monte Aprazível e Rio Preto eram de casal 

Corpo de Ana Maria Gambatti Delgado foi achado em Monte Aprazível com sinais de agressão, enquanto Leandro Bozzo Matias foi morto em Rio Preto; ninguém foi preso e polícia investiga a relação dos crimes.

A mulher encontrada morta em um rio de Monte Aprazível/SP morava com o homem que foi assassinado a tiros em São José do Rio Preto/SP, segundo parentes do casal. Os dois casos foram registrados na última segunda-feira (6.fev).

A Polícia Civil investiga a relação dos crimes. Até a manhã desta terça-feira (7) ninguém havia sido identificado ou preso.

Segundo a polícia, o corpo de Ana Maria Gambatti Delgado foi encontrado por um pescador dentro da água. A vítima estava com o rosto ferido, mãos amarradas e enrolada em um lençol.

Já Leandro Bozzo Matias foi morto a tiros no bairro Estância Primavera, em Rio Preto. Ele foi encontrado caído pela Polícia Militar.

Leandro e Ana Maria tinha um relacionamento há pelos menos cinco meses e compartilhavam fotos juntos nas redes sociais. Amigos lamentaram a morte do casal em publicações na internet.

“Com certeza uma amizade que vai me fazer muita falta, sem acreditar no que aconteceu. Vocês não mereciam isso, estou arrasada”, escreveu uma amiga.

O enterro de Leandro ocorreu na tarde desta terça-feira. Ainda não há informações do velório de Ana Maria.

*Com informações do g1