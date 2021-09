Corpo encontrado na zona norte é de homem que estava desaparecido 

Carlos Roberto da Silva Filho, de 45 anos, era procurado por familiares e amigos desde a manhã deste domingo (19).

O corpo de um homem foi encontrado em uma área de mata próximo à Avenida Prefeito Mário Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, no final da tarde desta segunda-feira (20). O serralheiro Carlos Roberto da Silva Filho, de 45 anos, havia saído de casa ainda na manhã de domingo (19) e não retornou.

Uma corrente tomou as redes sociais de familiares e amigos que buscavam localizá-lo. Contudo, o desfecho se deu, quando Carlos Roberto foi encontrado já sem vida, em área de vegetação fechada.

De acordo com o apurado no local pela reportagem do Diário, os indícios apontam para que ele tenha teria tirado a própria vida; porém, o caso deve ser apurado pela Polícia Civil.

Carlos deixou a esposa Adélia e os filhos: Carlos Eduardo, Giovana e Yasmin; além de demais familiares e amigos.

Ainda não foram divulgadas informações sobre horário e local de velório e sepultamento.