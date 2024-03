Corpo encontrado enrolado em lona no meio de rua em Araçatuba é identificado 

Um vídeo mostra o momento em que um carro arrasta o corpo enrolado em uma lona para largá-lo no meio da rua. Vítima estava em estado avançado de decomposição e com marcas de violência.

O corpo encontrado enrolado em uma lona no meio da Rua Humberto Bergamaschi, no bairro Planalto, em Araçatuba/SP, na segunda-feira (4.mar), foi reconhecido como sendo de Fábio César Correia, de 49 anos. Familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal (IML) da cidade nesta terça-feira (5).

O corpo de Fábio já estava em estado avançado de decomposição e com marcas de violência.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que um carro arrasta Fábio enrolado em uma lona para largá-lo no meio da rua.

Nas imagens, é possível ver que um homem está sentado no compartimento com o porta-malas aberto, segurando e arrastando a lona. Ele o solta quando o carro se aproxima da guia da sarjeta, na lateral de uma área verde. Em seguida, o carro deixa o local.

De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, Alessander Lopes Dias, a suspeita é de homicídio.

“Foi constatado que ele tinha algumas lesões. As investigações estão correndo sob sigilo. Ele não tinha documentos e o corpo estava em estado de decomposição, o que indica que a morte foi há alguns dias”, disse o delegado.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia instaurou um inquérito para investigar o caso. Ninguém foi preso.

*Com informações do g1