Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado na BR-153 

Funcionários que realizavam a roçagem do canteiro central encontraram o cadáver; vítima foi identificada como Luciano Mendes Fernandes, de 25 anos.

O corpo de um homem de 25 anos foi encontrado na manhã da última quarta-feira (8.fev), no canteiro central da BR-153, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o corpo de Luciano Mendes Fernandes estava em estado avançado de decomposição e foi localizado por funcionários que realizavam a roçagem do local.

De acordo com o apurado, o jovem que tinha transtornos mentais havia desaparecido no inicio da tarde do último dia 2 de fevereiro, próximo da BR-153.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) e a causa da morte será investigada.