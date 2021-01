Corpo é encontrado na Concha Acústica em Votuporanga

Sílvio Alves de Souza, de 49 anos, teria passado a noite pelo local na companhia de outros moradores de rua.

O corpo de um homem de 49 anos foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (28), na Concha Acústica, no Centro de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, Sílvio Alves de Souza teria passado a noite pelo local na companhia de outros moradores de rua. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial como morte suspeita e um laudo deve apontar as causas da morte.

Ainda segundo apurado pela reportagem, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência.

*Foto: Votuporangatudo