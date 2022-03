Corpo do jornalista Jocelito Paganelli é enterrado em Catanduva

Jornalista morreu aos 42 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Ele trabalhava na TV TEM de São José do Rio Preto/SP, onde atuava como chefe de redação.

O corpo do jornalista da TV TEM Jocelito Paganelli foi enterrado no cemitério Nossa Senhora de Fátima em Catanduva/SP, na tarde desta quarta-feira (30.mar). Ele morreu na terça-feira (29), em São José do Rio Preto/SP, após sofrer um infarto agudo do miocárdio.