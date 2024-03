Corpo de mulher grávida morta a facadas é encontrado coberto por lençol em cama 

Corpo de Debora Albuquerque da Costa foi encontrado em cima da cama, nesta quinta-feira (14), em uma casa em Marapoama/SP. Companheiro dela, Paulo Eduardo Vieira dos Santos, é o principal suspeito do crime.

Uma mulher de 40 anos que estava grávida foi assassinada a facadas em Marapoama/SP. O corpo de Debora Albuquerque da Costa foi encontrado coberto por um lençol em cima da cama, nesta quinta-feira (14.mar), em uma casa no bairro Jardim Paraíso. O companheiro dela, de 42 anos, é o principal suspeito do crime.

Segundo a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada por volta das 6h, quando o suspeito do crime, Paulo Eduardo Vieira dos Santos, deu entrada na Unidade Básica de Saúde (UBS) com ferimentos de facada no abdômen e tórax, mas se recusou a contar o que ocorreu.

Ele foi encaminhado ao Hospital Padre Albino, em Catanduva/SP, onde passou por cirurgia, e está sob escolta policial.

De acordo com o apurado, os vizinhos informaram que o casal brigava muito.

O corpo de Debora foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Catanduva. A motivação do crime vai ser investigada pela Polícia Civil.

*Com informações do g1