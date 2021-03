Corpo de mulher é encontrado amarrado em apartamento de Rio Preto

Segundo informações da Polícia Militar, corpo da vítima estava nu. Bombeiros foram acionados por vizinhos, que desconfiaram do som ligado há muito tempo dentro do imóvel.

Uma mulher foi encontrada morta dentro de um apartamento, no bairro Aroeiras II, em São José do Rio Preto/SP, na manhã deste sábado (27).

De acordo com informações da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos, que desconfiaram do som ligado há muito tempo dentro do imóvel.

Ainda segundo a PM, bombeiros arrombaram a porta da residência e encontraram o corpo de Alda Maria Peres nu, com as mãos amarradas na cama e sem sinais de violência.

De acordo com as informações, vizinhos informaram à polícia que o apartamento é de um homem que estaria tendo um relacionamento amoroso com a vítima. Ele não é visto no local desde a sexta-feira (26).

Segundo a polícia, o dono do imóvel ainda não foi localizado. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a perícia informou que ela estaria morta há pelo menos 12 horas do momento da ocorrência. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado.

*Com informações do g1