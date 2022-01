Corpo de mulher desaparecida é encontrado dentro de saco em Birigui 

Maria José da Silva Santos estava desaparecida desde o dia 24 de dezembro. Caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher.

O corpo de uma mulher de 55 anos foi encontrado dentro de um saco de reciclagem no bairro Artiville, em Birigui/SP, na tarde da última sexta-feira (31).

De acordo com o boletim de ocorrência, Maria José da Silva Santos estava desaparecida desde o dia 24 de dezembro.

O irmão da mulher decidiu ir à casa dela para procurá-la, sentiu um forte odor, abriu o saco e encontrou um corpo em estado avançado de decomposição.

Ainda conforme o registro policial, um vizinho se aproximou e contou ao homem que Maria estava com as mesmas roupas encontradas no corpo quando desapareceu.

As polícias Militar e Civil foram acionadas. O caso foi registrado como morte suspeita. A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) será responsável pela investigação.

*Informações/g1