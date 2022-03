Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado em Braúna 

Renato Francisco Martins estava desaparecido havia quase um mês; corpo foi encontrado em uma propriedade rural.

O corpo de um homem de 40 anos foi encontrado em uma propriedade rural de Braúna/SP, na tarde de terça-feira (8.mar). Renato Francisco Martins estava desaparecido desde o dia 11 de fevereiro.

Segundo o boletim de ocorrência, ele teria saído de casa apenas com a roupa do corpo e um comprovante de recarga de celular e, desde então, não havia sido mais visto. O cunhado também informou que ele era diabético e fazia tratamento para depressão.

De acordo com o B.O., um homem de 46 anos teria encontrado o corpo enquanto consertava uma cerca da propriedade do pai. Ele começou a sentir um cheiro forte no pasto e, ao chegar ao local, viu a vítima em estado de decomposição e acionou a Polícia Militar.

O pai de Renato esteve na propriedade e reconheceu o corpo devido às características e às roupas do filho. O caso será investigado.

