Corpo de homem é encontrado em linha férrea de Votuporanga 

Identificado como André Luiz da Silva, de 42 anos, morador de Cardoso/SP, estava desaparecido desde sábado (1º); causa da morte é apurada.

A Polícia Militar encontrou o corpo de um homem nas proximidades da linha férrea, nos arredores do bairro Sonho Meu, na zona Sul de Votuporanga/SP, na tarde desta quarta-feira (5.jul). Vítima foi identificada como André Luiz da Silva, de 42 anos, morador de Cardoso/SP, e o corpo não apresentava sinais aparentes de violência.

De acordo com o apurado, André estava desaparecido desde o sábado (1º), quando conseguiu se comunicar com familiares pela última vez. No entanto, no momento em que o corpo foi localizado pela Polícia Militar, já apresentava rigidez cadavérica, o que indicou aos socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que ele havia falecido há certo tempo.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde exames necroscópicos devem apontar a causa da morte.

André foi sepultado às 14h, nesta quinta-feira (6), no Cemitério Municipal de Cardoso.