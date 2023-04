Corpo de homem é encontrado decapitado sobre trilhos de trem em Rio Preto 

Maquinista seguia com a composição quando viu o corpo já sem a cabeça e, sem conseguir parar a tempo, acabou passando por cima.

O corpo de um homem foi encontrado decapitado na linha férrea próximo ao viaduto Jordão Reis, na madrugada desta quinta-feira (6.abr), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o maquinista contou que seguia com a composição no sentido centro e, ao passar pelo viaduto, viu o cadáver sobre os trilhos. Ele chegou a acionar os freios, mas não conseguiu parar a tempo e acabou passando por cima do corpo.

A vítima não foi identificada até o final da manhã de quinta-feira. O caso foi registrado como encontro de cadáver e será investigado pela Polícia Civil.