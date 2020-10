Corpo de Davi Fiamenghi é encontrado próximo a Guapiaçu

Foi encontrado nesta quarta-feira (28) o corpo de Davi Moreira Fiamenghi, de 30 anos, que estava desaparecido desde o último dia 18 de outubro. Em uma postagem no Instagram, a mãe Miriã Moreira confirmou que o corpo do filho foi encontrado sem vida. Ela agradeceu a todos e pediu orações.

Segundo informações da Polícia Militar, Davi foi encontrado em uma mata próximo à cidade de Guapiaçu. O corpo, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado por um familiar que reconheceu as roupas que ele usava no dia do desaparecimento. A bicicleta e uma pochete que ele usava estavam ao lado do corpo.

Uma informação extra oficial diz que Davi estaria com uma corda no pescoço, com sinais de enforcamento, mas esta informação não foi confirmada pela Polícia Militar.

Como o corpo já estava em estado de decomposição, ele vai ser periciado. Ainda não há informação sobre velório e sepultamento.

Relembre o caso

Davi saiu da chácara da avó no dia 18 de outubro por volta das 10h30 da manhã para passear de bicicleta. Ele teria passado em um posto de combustíveis na cidade de Guapiaçu, encontrou com outros ciclistas mas decidiu seguir o passeio sozinho. Desde então não foi mais visto.

Ele tinha por hábito passar os finais de semana na casa da avó. Davi morava em Rio Preto e segundo a mãe, ele não tinha desavença com ninguém.