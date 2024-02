Corpo de Bombeiros encontra corpo de jovem em represa

Jovem de 19 anos morreu afogado na lagoa municipal de Monte Aprazível/SP.

Após várias horas de buscas, nesta segunda-feira (19.fev), mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram na Represa Municipal de Monte Aprazível/SP o corpo de um jovem de 19 anos desaparecido desde domingo.

De acordo com o apurado, as equipes iniciaram o trabalho pela manhã, após o desaparecimento de Davi Garcia Lazarine de Adamo ter sido comunicado pela família durante a madrugada. No início das buscas os chinelos e o celular da vítima foram localizados pela Polícia Militar e Bombeiros às margens da represa Lavinio Luchesi.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Os detalhes da morte e do ocorrido são apurados pela Polícia Civil.