Corpo de Bombeiros de MG procuram por fernandopolense que desapareceu no rio Grande   

Segundo informações, “James” estava em companhia do filho de 15 anos que tentou ir até onde o pai havia desaparecido, mas não conseguiu localizá-lo.

O Corpo de Bombeiros de Iturama/MG realiza buscas pelo corpo de um possível morador de Fernandópolis que acabou se afogando durante uma pescaria no rio Grande, na divisa com o Estado de São Paulo.



De acordo com informações, populares relataram que o homem apenas identificado como “James”, teria desaparecido após o barco virar, durante uma tempestade que aconteceu na região, na tarde de quinta-feira (17).

Aos bombeiros, testemunhas contaram que o homem estava em companhia do filho de 15 anos que tentou ir até onde o pai havia desaparecido, mas não conseguiu localizá-lo. As buscam continuam.

Com informações regiaonoroeste