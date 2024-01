Corpo de Bombeiros captura cascavel em pátio de motel em Votuporanga 

A cobra de aproximadamente 1,5 metro foi destinada à Polícia Militar Ambiental para soltura. Ninguém ficou ferido.

Uma cobra cascavel de aproximadamente 1,5 metro foi capturada em um motel, em Votuporanga/SP, no fim da tarde desta segunda-feira (15.jan).

De acordo com o apurado, o animal estava no pátio do motel, localizado perto de uma área de mata, e foi encontrado por funcionários.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada e capturou a cobra, que em seguida, foi encaminhada à Polícia Militar Ambiental de Votuporanga para soltura na natureza. Ninguém ficou ferido.

O que a picada de cascavel pode causar?

O veneno da cascavel é extremamente perigoso e pode causar uma variedade de efeitos adversos no corpo humano, como:

Inchaço, dor intensa e, em casos mais graves, necrose dos tecidos;

Sangramento excessivo e problemas relacionados à coagulação;

Tontura, fraqueza, confusão e, até mesmo, a paralisia;

Em casos graves, a picada pode levar à insuficiência renal aguda;

Problemas respiratórios, alterações na pressão arterial e falência de órgãos.

O que fazer caso um animal peçonhento invada sua casa?