Corpo com sinais de execução à tiros é encontrado em córrego de Votuporanga

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava com as mãos amarradas para trás e marcas de tiros na cabeça; próximo do córrego do Cabrito.

Um corpo de um homem aparentando ter entre 25 e 30 anos foi encontrado com sinais de execução no córrego do Cabrito, em Votuporanga/SP, na tarde de terça-feira (15).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima que ainda não foi identificada estava com as mãos amarradas para trás e marcas de tiros na cabeça.

Ainda segundo a Polícia Civil, o corpo foi retirado do córrego pelo Corpo de Bombeiros, em uma área de difícil acesso e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

O caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.