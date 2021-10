Corpo achado no rio Tietê é de suspeito de assalto que caiu com carro em balsa durante perseguição, diz polícia

Perseguição aconteceu na madrugada de quarta-feira (6), após roubo em Valparaíso/SP; Rapaz de 25 anos pulou na água e estava desaparecido desde o crime; viatura policial também caiu sobre a embarcação. Três homens foram detidos em Araçatuba/SP.

O corpo encontrado às margens do rio Tietê, em Araçatuba/SP, na manha deste sábado (9), é de um dos ocupantes do carro que caiu em uma balsa no porto da cidade durante perseguição policial, informou a polícia.